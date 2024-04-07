Сегодня в Азербайджане прошли выпускные экзамены для учащихся XI классов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана провел выпускной экзамен для более чем 55 тыс. учащихся по стране на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу центра, экзамены прошли в Хазарском, Гарадагском, Ясамальском, Сураханском, Бинагадинском районах Баку, Сумгайыте, Гяндже, Мингячевире, Абшеронском, Шамкирском, Товузском, Габалинском, Огузском, Лянкяранском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Бейлаганском, Физулинском (включая школу №1 имени М.Улугбея), Лачинском (городская школа № 2 и Забухская сельская школа), Зангиланском (средняя школа в селе Агали), Уджарском, Исмаиллинском, Шамахинском, Сабирабадском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Хачмазском и Губинском районах.

В целом в экзаменах ожидалось участие 55 887 учащихся.

По предварительной информации, трое учащихся были отстранены от экзамена за попытку воспользоваться мобильным телефоном, а еще двое - в связи с обнаружением у них "смарт-часов".

С сегодняшнего дня в ГЭЦ начнется обработка экзаменационных протоколов и бланков ответов.

Ожидается, что результаты будут обнародованы в течение ближайших 4 недель.

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