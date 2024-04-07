Мы намерены реорганизовать кинорынок на более справедливых условиях

Указ Президента Ильхама Алиева от 20 апреля 2022 года о создании юридического лица публичного права "Агентство кино Азербайджанской Республики" открыл широкие возможности для модернизации национального кинематографа и инфраструктуры вещания. После этого Указа началась реализация ряда реформ и нововведений в киноиндустрии нашей страны. Однако необходим фундаментальный подход, чтобы эта область культуры встала на путь прогресса. Какие новые фильмы ждут кинозрителей в ближайшем будущем? Смогут ли национальные фильмы попасть на международные фестивали, появиться на мировых экранах?

Как передает Day.Az, об этом в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ рассказал заслуженный деятель искусств, исполняющий обязанности генерального директора Агентства кино Орхан Фикретоглу:

- В словарях термин "кинематография" объясняется как искусство создания кинофильмов и их показа. На первый взгляд, это очень просто и очень легко объяснимо. Однако само это искусство представляет собой совокупность очень сложных культурных связей, которые существуют во многих областях культуры и дополняют друг друга в реальном мире. С этой точки зрения управление сферой кино, конечно, не единообразно, а полифонично. Киноискусство - это одновременно культурное явление и чисто производственная сфера. Некоторые страны используют кинематограф как "мягкую" силу, рассматривая его как элемент пропаганды Для некоторых стран кино является средством самовыражения, образцом искусства и рекламы, а некоторые страны индустриализовали эту сферу и получают хорошие доходы от кинопродукции. Я намерен поделиться с вами некоторыми деталями разработанной нами дорожной карты управления отечественным кинематографом. Честно говоря, наследие, оставленное нам нашими предшественниками, было, мягко говоря, совсем не радовало душу. В стране было приостановлено производство в области кино, и в этой сфере существовало два творческих союза. Молодежь была безработной и в лучшем случае снимала много малобюджетных телефильмов, меняятем самым само понятие кино. Независимые продюсерские компании, занимающиеся кинопроизводством, также хотели снимать фильмы только за счет государственных средств. Область анимации существовала благодаря различным бесконтрольным условиям. На рынок документальных фильмов из за рубежа поступал весьма сомнительный контент. Отсутствовал единый реестр иностранных кинокомпаний, пришедших в страну для съемок фильмов. Самое главное, что в фильмах не учитывались национальная суть и фактор защиты основных принципов государства. В таких обстоятельствах именно нам предстоит тянуть весла тяжело нагруженной "кинолодки". Используя известное выражение, скажу "Что делать?" Прежде всего, мы хотим вернуть в кино национальный контент. Мы думаем о реализации государственной кинополитики через систему продюсерского кино, стимулирование кинопроизводства, индустриализацию отрасли, создание плюрализма и разнообразия путем укрепления каждой продюсерской компании. Конечно, фильмы по госзаказу будут производиться в соответствии с социальным заказом, опирающимся на менталитет азербайджанского народа как серьезном направлении. В то же время мы думаем о создании киносреды, которая обеспечит создание льготных условий кинопроизводства для отечественных и зарубежных кинопродюсеров и, скорее всего, будет регулироваться новым законодательством.

Цель - полная индустриализация этой сферы, превращение ее в прибыльную сферу, формирование нового творческого поколения, умеющего говорить на универсальном языке кино, содержащем национальный контент. В то же время мы намерены реорганизовать и стимулировать кинорынок на более справедливых условиях. Для нас одним из приоритетных направлений является продвижение существующей киновитрины, киноклассики, сформированной на традициях, и нашей отечественной киноистории, достаточно успешной на мировом уровне. Наконец, мы думаем донести до мира правду об Азербайджане посредством новых фильмов, которые мы поднимем на функцию "мягкой политики" государства. Для этого есть достаточно мобильная, молодая и активная команда, и уже проделана определенная реальная работа. Хотя в новом формате нам приходится начинать практически с нуля, мы никогда не забываем традиции, сложившиеся в отечественной кинокультуре. Являясь продолжением важных реформ, проводимых в Министерстве культуры, Агентство кино создано с учетом требований, вызовов, велений времени и кинематографического опыта, накопленного в этой области. Разработка новых производственных механизмов, организация различных конкурсов для прозрачного отбора фильмов для съемок, продумывание новых систем управления и производства, особые отношения с творческими людьми, в частности, с молодежью, а также реализация программ поддержки - таковы основные цели. В частности, поддержать студентов Университета культуры и искусств, обеспечить финансирование 16 новых фильмов, привлечь в сферу новых "игроков" и "инвесторов", стимулировать кинорынок, провести реорганизацию сферы анимации, документального кино, выполнить обязательства, которые создавали напряженность, доставшуюся от прошлого, провести повторный мониторинг и вдохнуть новую жизнь в эту область, - все это входит в число работ, которые нам предстоит реализовать.

- В агентстве уже создан Художественный совет...

- В Агентстве кино начал работать Художественный совет, состоящий из авторитетных профессионалов. Фильмы будут запущены в производство и приняты как готовые произведения искусства после коллегиального решения Художественного совета. Выпуск фильмов до этого времени с учетом субъективной точки зрения производства не воспринимался однозначно. Да, мы не снимаем фильмы, но мы должны обеспечить плодотворную среду для кинокомпаний для съемок и показа фильмов, организации и стимулирования конкурентного рынка. Образно говоря, мы, как семена, сеем на этом поле молодежь, которая будет носителем национального содержания. Я надеюсь, что через несколько лет киноиндустрия возродится и мы услышим новости о победах на элитных фестивалях наших художественных фильмов. Конечно, для этого, прежде всего, нужны время и профессионализм. К сожалению, их обоих сейчас сложно найти. Должен также сказать, что за короткий период времени нам удалось создать Сценарную лабораторию и Академию альтернативного кино.

В целях совершенствования внутренней структуры агентства мы создали и запустили в эксплуатацию централизованный сайт киностатистики, которого до сих пор не существовало. Мы оказали разовую поддержку кинокомпаниям, нуждающимся в финансовой помощи на постпродакшн периоде. Открыты производственные курсы под руководством всемирно известных европейских продюсеров Мартина Хагемана и Титуса Крейнбега, проводятся открытые питчинги с целью повышения нового мировоззрения молодых людей, окончивших эти курсы, финансируются проекты-победители.

Приятно отметить, что в широкий прокат уже вышли документальные фильмы "Гадрут, ты свободен!", "ФК "Карабах" - 30 сезонов на выезде" и анимационный фильм "Украденная весна".

Сегодня Президент Ильхам Алиев уделяет азербайджанскому кино особое внимание. Подписанные главой государства указы и распоряжения в области кинематографии являются наглядным примером заботы, проявленной к азербайджанскому кинематографу, приняты важные политические решения для развития кинематографа. Это все отправные точки для нашей работы.

- В Азербайджанском агентстве кино начала работу рабочая группа с целью совершенствования и обновления Закона "О кинематографии". Какие ожидаются изменения?

- Закон "О кинематографии", принятый в 1998 году, не может обеспечить регулирование творческих и производственных отношений, и его необходимо обновить. В этом направлении проведена работа с юристами и профильными комитетами Милли Меджлиса, несколько смягчит ситуацию создание рабочей группы в Министерстве культуры по подготовке нового закона "О кинематографии" и другие текущие работы.

В готовящемся новом законе также рассматривается применение различных льгот в процессе кинопроизводства в этой сфере. В ближайшее время будет подготовлен новый законодательный проект, который совместно с профессиональными юридическими фирмами будет представлен киносообществу. После рассмотрения их предложений закон будет доработан и затем направлен в соответствующие вышестоящие инстанции.

- Какие шаги будут предприняты для защиты и обогащения национального кинонаследия, а также популяризации киноискусства?

- Предусмотрено создание и сохранение единого реестра визуальных материалов, фотографий и документов, связанных с кинематографией, в Государственном кинофонде, Государственном кинофотоархиве и других архивах и источниках. Среди предстоящих работ- это открытие отдельных уголков киноклассиков, которые имеют неоценимые заслуги в азербайджанском кино, в Фильмофонде или во вновь созданном музее кино, а также сбор и защита их личных вещей и документов.

Совместно с НАНА мы планируем издать многотомную "Историю национального кино", пропагандирующую кинонаследие, и подготовить электронную антологию, отражающую творчество и автобиографию кинодеятелей.

Министр культуры принял решение об открытии азербайджанские павильоны на фестивалях категории А с целью популяризации нашего национального кино. Строительство азербайджанских павильонов начнется на Каннском фестивале в мае текущего года. Наша страна будет представлена на этом фестивале с презентацией нового подхода и новой философии кино. Также планируется подготовить различные целевые кинопередачи и поддержать независимые порталы кино и культуры как механизма пропаганды на действующих в нашей стране телеканалах. В области защиты и популяризации богатого кинонаследия и киноопыта нашей страны Агентство кино совместно с Министерством культуры проводит ряд мероприятий. Для содействия формированию молодого поколения в духе национальной культуры, а также ознакомления зрителя с классическими и современными фильмами, начат их показ в высших учебных заведениях. Кроме того, стартовал проект, посвященный юбилеям деятелей кино, под названием "Создатели нашего кино... хранители нашего кино". Целью проекта является сохранение национальных кинотрадиций и передача их будущим поколениям, ознакомление зрителей с наследием мастеров кино и сохранением его на века. Проект, реализуемый четыре раза в месяц, каждый раз будет посвящен определенному кинодеятелю и будет организован показ его фильмов.

- Какие недостатки за два года выявило Агентство в сфере управления учреждениями кинематографии, находящимися в подчинении министерства, и контроля за их деятельностью?

- Агентство кино намерено объединить определенные параллели и, существовавшие в сфере кино, в единой производственной среде. Мы ни к кому не придираемся. Устраняем имеющиеся дефекты и адаптируем к новой производственной среде. По поручению министра культуры Адиля Керимли мы выплачиваем долги министерства, чтобы напряжение в этой сфере исчезло. Я уверен, что в производственной среде на основе пересмотренного законодательства будут формироваться продюсерские компании с другим менталитетом и вкусом, которые уже не будут ждать денег от государства в реальности, определяемой кинорынком, а будут приносить деньги в государственный бюджет. Сфера кино станет весьма прибыльной, как только она будет индустриализирована, а творчество и законодательство начнут действовать вместе. Я вижу АКАР только как центр, который организует и стимулирует производство и рынок в этом рабочем кольце. Наконец, будет сформирована киносреда, которая станет носителем национального содержания и в то же время говорить с нами визуальным языком в контексте универсальной для всего мира истории. Однако окончательный выбор все равно будут делать продюсерские компании. Мы просто будем стимулировать поле деятельности.

-Какая работа ведется в сфере производства национальных и совместных фильмов по заказу или при поддержке государства?

- Агентство кино провело конкурс кинопроектов к производству в 2023-2024 годах в целях поддержки творческих людей, работающих в сфере кинематографии, стимулирования деятельности молодых режиссеров, а также привлечения новых имен в кинематографическую среду. Фильмы, прошедшие конкурс, были выпущены в производство. Среди них, конечно, есть и фильмы, финансируемые государством. Утверждена поддержка производства полнометражных, короткометражных художественных, документальных, анимационных и студенческих кинопроектов в результате открытого голосования с участием Отборочной комиссии, состоящей из независимых специалистов, и созданного Министерством культуры Экспертного совета по оценке содержания кинематографических, цифровых и других аудиовизуальных материалов.

При этом была обеспечена реализация совместных проектов с братскими Турцией и Узбекистаном, а также другими странами. В частности, мы подписали в Баку с узбекскими кинематографистами Меморандум о съемках художественного фильма о жизни выдающегося ученого Максуда Шейхзаде. В целом с точки зрения экономической эффективности мы больше ориентированы на зарубежный кинорынок, особенно на рынки стран-членов ТЮРКСОЙ. Недавно был подписан меморандум о взаимопонимании с известными турецкими кинокомпаниями Skala Film Produksiyon и Tulpar Film. Согласно меморандуму, планируется производство совместного фильма под названием Gızıl qatar ("Золотой поезд"), который в ближайшее время выйдет на рынки Азербайджана и Турции. В фильме рассказывается об отношениях Турции и Азербайджана в начале ХХ века. В 1918 году на помощь Азербайджанской Демократической Республике пришла османская армия под командованием Нуру паши, а также в фильме будет отражена отправка поезда с золотом из Азербайджана в братскую Турцию.

Еще один фильм, который будет снят совместно с Турцией, - это фильм "Сона с Наргина", рассказывающий о жизни турецких пленных, содержавшихся на острове Наргин. Фильм софинансируется турецкой компанией Yerli Düşünce Basın Yayin Medya.

- Какие новшества есть в направлении развития Азербайджана как международной съемочной площадки и привлечения к этой работе иностранных компаний?

- Конечно, мы думаем об этом и у нас есть новый подход. В центре планов нашего сотрудничества - предоставление иностранным кинокомпаниям естественных съемочных площадок павильонного типа, применение к ним других льгот и налоговых льгот, предоставление кинопродюсерам гостиниц и авиабилетов на льготных условиях. Аренда оборудования будет также предоставлена иностранным кинокомпаниям, желающим снимать фильмы в Азербайджане. В число задач входит реорганизация деятельности ООО "Filming Azerbaijan", которое до сих пор занималось этой работой, более эффективным способом, а также создание правильных условий путем предоставления достойного и профессионального обслуживания кинокомпаниям, желающим приехать в нашу страну, входят в число основных задач, которые предстоит выполнить.

Хочу также сказать, что турецкие компании впервые инвестируют в киноиндустрию Азербайджана. По взаимной договоренности съемочные площадки в нашей стране будут использовать известные турецкие кинокомпании.

- Орхан бей, Агентство кино организовало конкурс кинопроектов, реализуемых в 2023-2024 годах. По оценке Отборочной комиссии были выбраны 30 проектов, а также 16 проектов студенческого поднаправления были признаны приемлемыми и переведены на стадию питчинга. Какова будет судьба успешных проектов конкурса?

- Как известно, в конкурсе кинопроектов, реализуемых в 2023-2024 годах, была утверждена поддержка производства следующих кинопроектов - "Сокровище" (ООО "Ультра Продакшн"), "И на солнце есть пятна" (ООО "АзерНьюМедиа"), "Долг" ("ООО "Баку Медиа-центр"), "Пчелы и могилы" (ООО "SFN Production") полнометражный художественный фильм, "Наргин" (ООО "Karvan Production"), "Женщина, ищущая смерть" (ООО "Баку Медиа-Центр"), "Кура - мать рек" (ООО "ОД-МЕДИА Продакшн") - полнометражный документальный фильм, "Камень" (ООО "АРТ Баку Продакшн"), "Ранние чувства" (ООО "Рентал Азербайджан") короткометражный художественный фильм, "Капитан и Каспийское море" (ООО "Рентал Азербайджан") короткометражный документальный, короткометражный анимационный кинопроект "Наргиз" (ООО "Пери Фильм") и 16 короткометражных художественных и документальных студенческих кинопроектов.

С проектами-победителями были подписаны контракты и начато их производство. Стадия подготовки многих фильмов близится к завершению, а съемки некоторых фильмов уже стартовали. Хочу подчеркнуть, что самым положительным результатом конкурса является привлечение средств частного сектора. Хочу отметить, что из общей стоимости производства 11 проектов, которые будут выпускаться, около 1 миллиона 400 тысяч манатов привлечены частными компаниями.

Кроме того, прошли слушания под руководством известного кинорежиссера Семиха Капланоглу, получившего главный приз Берлинского кинофестиваля в рамках программы разработки сценариев, созданной в Сценарной лаборатории Агентства кино при поддержке Министерства культуры. Подготовка уже задействованных в программе развития сценариев была направлена в новое русло.

- Агентство запустило Программу развития аниматоров и "Программу тренингов для развития продюсеров". Какой вклад внесут эти проекты в развитие отечественного киноискусства?

- Новые проекты по подготовке продюсеров и новых аниматоров направлены на рентабельную работу этой сферы. Время покажет, насколько эффективным будет этот процесс. В любом случае, мы возлагаем на него большие надежды...

- В прошлом году в Азербайджане прошел III Всемирный тюркский кинофестиваль "Коркут Ата". В киноцентре "Низами" было показано около 40 художественных, документальных и анимационных фильмов производства тюркских кинематографистов. Будут ли проводиться подобные фестивали в ближайшие годы?

- В Азербайджане прошел III Всемирный тюркский кинофестиваль "Коркут Ата". Фестиваль был организован совместно Министерством культуры, Центром Гейдара Алиева, ТЮРКСОЙ, Киноагентством и Баку Медиа-центром. Помимо работ кинодеятелей Азербайджана, Турции, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Туркменистана, около 40 художественных, документальных и анимационных фильмов из Гагауз Ери (Молдова), Татарстана, Алтая и Башкортостана (Российская Федерация), а также кинематографистов малочисленных тюркских народов были показаны на фестивале. Ряд кинодеятелей были удостоены наград за вклад в кинематографию тюркского мира. Были награждены победители в номинациях "Лучший актер", "Лучшая актриса", "Лучший сценарий" и "Лучший режиссер". Также были награждены победители в номинациях "Лучший документальный фильм" и "Лучший художественный фильм".

Конечно, в Азербайджане будут организованы и другие фестивали. Осенью этого года впервые в нашей стране пройдет Международный студенческий молодежный фестиваль. Надеюсь, что фильмы студентов Университета культуры и искусств, которые мы профинансировали, успешно представят нашу страну на этом фестивале.

Кроме того, при поддержке Агентства проводятся фестивали "Доку Баку", "Анима фильм" и фестиваль короткометражного кино Short film. Хочу отметить, что новый фестиваль полнометражного кино, который мы проведем в этом году, также будет финансироваться Агентством кино.

Надеюсь, что в этом году наши новые фильмы, поддержанные Агентством, представят миру Азербайджан как страну кино. Несмотря на все трудности, я верю в этот счастливый конец и он будет, потому что у хорошего фильма всегда есть хороший конец...