Состоялась встреча с представителями азербайджанской общины Турции

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов 6 апреля встретился в Стамбуле с представителями проживающей в Турции азербайджанской общины.

Как сообщает Day.Az, перед началом встречи при Федерации турецко-азербайджанских ассоциаций (TADEF) была учреждена Ассоциация азербайджанских ученых, проживающих в Турции.

На мероприятии, организованном Государственным комитетом по работе с диаспорой совместно с TADEF, сначала прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции, была почтена память великих лидеров двух братских стран Гейдара Алиева и Мустафы Кемаля Ататюрка, а также шехидов.

Выступивший на встрече советник председателя TADEF Парвиз Мамедзаде отметил, что разработаны устав и логотип новосозданной ассоциации, определены временные члены правления.

Сообщалось, что в ближайшее время состоится съезд ученых Турции, на котором будет утвержден новый состав правления ассоциации.

Подчеркнув, что ассоциация будет играть важную роль в научном освещении определенных проблем, советник также проинформировал о деятельности федерации.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов напомнил, что азербайджанцы, проживающие за рубежом, приняли активное участие в голосовании на президентских выборах в Азербайджане, состоявшихся 7 февраля этого года.

Фуад Мурадов сказал, что созданная сегодня ассоциация будет способствовать дальнейшему углублению связей между двумя странами и расширению научной деятельности. Он сообщил, что 7 апреля в турецком городе Кайсери откроется Дом Азербайджана "Шуша".

Говоря о работах по строительству и реконструкции, проводимых нашим государством на освобожденных от оккупации территориях, Фуад Мурадов сказал, что представители диаспоры в ближайшее время посетят Ханкенди.

Председатель комитета довел до внимания участников отчет о деятельности возглавляемой им структуры.

Затем представители азербайджанской науки и культуры, проживающие в Турции, обменялись мнениями и предложениями.

В рамках мероприятия турецкому кардиологу, профессору Эртану Демирташу, принимавшему активное участие в лечении общенационального лидера Гейдара Алиева, советнику председателя TADEF Парвизу Мамедзаде и журналистке Севиль Нуриевой была вручена юбилейная медаль "100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)", а профессору Университета Чукурова в Турции, художнику Ильхаму Энвероглу - медаль "Терегги".

Профессоры Эльшан Вели и Сайяд Кочахан, а также председатели ряда азербайджанских ассоциаций, действующих в Турции, были награждены благодарностью "За активную деятельность в области диаспоры".

После мероприятия Фуад Мурадов встретился с нашими соотечественниками, обучающимися и работающими в сфере медицины в Турции.

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