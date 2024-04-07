Состоялась встреча председателя комитета с группой азербайджанских врачей, работающих в Турции

В Стамбуле состоялась встреча председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуада Мурадова с группой азербайджанских врачей, работающих в Турции.

Как сообщили Day.Az в Госкомитете, на встрече говорилось о работе, проводимой Государственным комитетом в деле единства наших соотечественников, проживающих за рубежом, и организационного становления представителей различных профессий. Была отмечена организация двух форумов азербайджанских врачей, работающих в Германии.

Врачи поблагодарили председателя комитета за то, что он уделил время для встречи и поинтересовался их проблемами.

Было подчеркнуто, что уже началась активная деятельность в сфере организационного становления азербайджанских врачей, работающих в Турции.