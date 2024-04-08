Цепная авария в Баку

В Баку произошло цепное дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

Согласно информации, несколько легковых автомобилей столкнулись и врезались в металлическое ограждение на обочине дороги.

В результате аварии движение транспорта на трассе было затруднено.

Сведения о погибших и раненых не поступали.

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