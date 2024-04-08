На этой дороге изменен скоростной режим

В связи с наблюдающейся в настоящее время в Баку дождливой погодой ограничение скорости на некоторых полосах на дороге Зыхский круг-аэропорт снижено на 20 км/ч.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом МВД Азербайджана.

Было отмечено, что в то же время на всех информационных табло установлен знак "скользкая дорога".

Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!