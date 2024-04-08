В Сумгайыте задержан лжеветеран Отечественной войны

В Сумгайыте задержан житель города Ширван Назар Мамедов (1990 года рождения), который, заходил в военной форме в рестораны, а также другие объеткы и требовал оказать ему материальную помощь как ветерану Второй Карабахской войны.

Как сообщает в понедельник Day.Az, было установлено, что Мамедов находился на военной службе с 2012 по 2017 годы, не участвовал ни в каких военных действиях, в том числе и в 44-дневной Отечественной войне.

Н.Мамедов одолжил у знакомого военную форму и создал образ якобы потерявшего глаз во время участия в операциях по освобождению от оккупации азербайджанских земель ветерана.

Он также прикрепил на военную форму медаль "Участник Отечественной войны", копию которой он сделал с медали одолженной у знакомого.

Подобным образом Н.Мамедов намеревался получить большую и легкую "прибыль".

Расследование в отношении Н.Мамедова, который не является инвалидом и абсолютно здоров, продолжается.

Лица, пострадавшие от его незаконных действий, могут обратиться в органы полиции.

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