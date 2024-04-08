Ряду лиц приостановлена выплата пособий

В прошлом году была начата работа по правильному определению спроса на финансирование единого ежемесячного пособия, назначаемого вынужденным переселенцам и приравненным к ним лицам.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом было отмечено в "Отчете Счетной палаты Азербайджанской Республики о деятельности за 2023 год".

В отчете отмечается, что приостановлена выплата единого ежемесячного пособия 11 530 лицам, в том числе лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью и имеющим действующий идентификационный номер налогоплательщика, государственным служащим, лицам, проходившим службу по особому виду государственной службы и другим лицам.

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