Продолжатся ли осадки завтра?

Обнародован прогноз погоды на 9 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 13-18° тепла.

Атмосферное давление составит 766 мм рт.ст., относительная влажность воздуха - ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но ночью и утром местами ожидается туман, моросящий дождь. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

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