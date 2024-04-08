https://news.day.az/society/1650611.html Новоназначенный председатель Ханкендинского суда Илькин Абдуллаев - ДОСЬЕ
Новоназначенный председатель Ханкендинского суда Илькин Абдуллаев - ДОСЬЕ
Как сообщалось ранее, сегодня распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Илькин Абдуллаев назначен судьей и председателем Ханкендинского городского суда.
Как сообщает в понедельник Day.Az, И.Абдуллаев родился в 1985 году в Кюрдамирском районе.
Он окончил факультет международного права Бакинского государственного университета.
Ранее И.Абдуллаев работал старшим помощником прокурора Сабирабадского района, в 2018-2021 годах - судьей Лянкяранского суда по тяжким преступлениям, а с 2021 года - судьей Ширванского апелляционного суда.
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