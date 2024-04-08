На этой дороге ведутся ремонтно-восстановительные работы

На автомобильной дороге Зых-Аэропорт (бетонная дорога) в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев начаты ремонтно-восстановительные работы.

Об этом сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, ремонтно-восстановительные работы в настоящее время ведутся на 14-15 км автодороги. Из-за длительной эксплуатации без капитального ремонта на отдельных участках дороги образовались трещины и выбоины. На этих участках ведется строительство нового дорожного основания.

По завершении ремонтно-восстановительных работ будут выполнены работы по разметке дороги и направляющих линий.

В целях обеспечения безопасности проезжающих по территории автотранспортных средств и занятых в ремонтно-восстановительных работах специалистов введено частичное ограничение движения на полосах, где проводятся работы.

"Просим водителей быть более внимательными во время движения по данной дороге в период ремонтных работ, соблюдать требования временных дорожных знаков, установленных на территории", - говорится в заявлении агентства.

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