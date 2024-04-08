Генпрокуратура о заключении экспертизы в отношении Ахмеда Ахмедова

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы от 04.04.2024 года, назначенной в отношении Ахмеда Ахмедова, обвиняемого по уголовному делу, расследуемому в прокуратуре Хатаинского района по факту умышленного убийства 13 февраля 5 членов одной семьи, во время совершения преступления он находился в невменяемом состоянии.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В целях повторного исследования психического состояния обвиняемого А.Ахмедова на момент совершения преступления следственным органом 05.04.2024 года была назначена повторная судебно-психиатрическая экспертиза, решением суда он был помещен в медицинское учреждение.

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