Загадочная смерть супругов в Лянкяране

В Лянкяране обнаружены тела граждан России.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня в селе Шилим Лянкяранского района обнаружены тела граждан России Галиба Сардар оглу Багирова, 1974 г. р. и его жены Нафисы Сахиб гызы Багировой, 1979 г. р. Тела были найдены в их доме.

Они приехали в Лянкяран 3 дня назад, чтобы сыграть свадьбу детей. Сегодня утром родственники приехали к ним для подготовки к свадьбе, но обнаружили их тела.

Факт расследуется.

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