Стартует онлайн-этап очередного конкурса "Yüksəliş"

В скором времени стартует онлайн-этап конкурса "Yüksəliş" ("Восхождение"), который с нетерпением ждут участники.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджанской Республики, руководитель рабочей группы конкурса "Yüksəliş" Фархад Гаджиев.

Он отметил, что четвертый сезон конкурса "Yüksəliş", который будет состоять из 5 этапов, начнется 14 апреля в 11:00 с пробного экзамена онлайн-этапа "Экзамен на общие знания".

"Экзамен будет проводиться по блокам "Азербайджанский блок", "Мировой блок", "Основы управления", "Современные тренды" и состоять из 25 вопросов по каждому блоку В отличие от прошлых лет, онлайн-этап состоит из 2 частей: "Экзамен на общие знания" и тур по резюме. Вход в систему будет активен за один час до старта.

Руководитель рабочей группы, предоставившей информацию о предстоящем онлайн-этапе, также поделился подробной информацией о статистике регистрации конкурса за этот год. Так, в территориальном распределении зарегистрированных кандидатов, из 15 877 человек преобладают кандидаты из Баку, Абшеронско-Хызынской, Лянкаранско-Астаринской и Карабахской зон.

Согласно статистике регистрации по университетам, студенты Азербайджанского государственного экономического университета, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанского государственного педагогического университета, Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики занимают первые места по количеству студентов бакалавриата.

"Отрадно, что по сравнению с прошлыми годами наблюдался рост числа участниц женского пола", - добавил Ф.Гаджиев.

Напомним, что конкурс "Yüksəliş" ("Восхождение") был учрежден Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 26 июля 2019. В конкурсе участвуют граждане Азербайджанской Республики в возрасте от 21 до 51 года, имеющие двухлетний опыт управления и высшее образование. Конкурс состоит из пяти этапов - регистрации, онлайн-отбора, очной встречи, полуфинального и финального стадий. Победители конкурса получают индивидуальный план развития на один год от наставников (https://yukselish.az/mentors.html) и грант на саморазвитие в размере 20 000 манатов каждый.

Отметим, что 25 декабря 2023 года Президент Азербайджанской Республики подписал Распоряжение о проведении очередного, четвертого по счету конкурса "Yüksəliş".

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