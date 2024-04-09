https://news.day.az/society/1650884.html Хорошая новость для пенсионеров
Хорошая новость для пенсионеров
Сегодня были выплачены апрельские пенсии по городам Баку, Сумгайыт и Абшеронскому району.
Как сообщает во вторник Day.Az, информацию об этом распространил Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что в ближайшие дни будут выплачены пенсии этого месяца по другим регионам Азербайджана, а также пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях.
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