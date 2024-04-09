Какой будет погода в праздничные дни?

В праздничные дни в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет стабильной, преимущественно без осадков.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала директор Бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

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По ее словам, однако днем 10 апреля и ночью 11 апреля в некоторых местах полуострова возможен кратковременный дождь.

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