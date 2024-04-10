Дорожная полиция обратилась к велосипедистам

В Главном управлении Государственной дорожной полиции Министерства внутренних дел (МВД) призвали велосипедистов строго соблюдать правила дорожного движения.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, одной из основных причин ДТП с участием велосипедистов является несоблюдение правил безопасности при использовании велосипедов.

"Не стоит забывать, что велосипедисты одни из самых незащищенных участников дорожного движения. Согласно требованиям законодательства, велосипедисты должны двигаться по специальным велодорожкам, а при их отсутствии - по боковой части автомобильной дороги или проезжей части улицы, не перевозить грузы и пассажиров, а велосипед должен быть технически исправным и правильно оборудованным. Велосипедисты должны использовать защитные шлемы, знать и соблюдать правила дорожного движения, позаботиться о том, чтобы другие участники дорожного движения могли их отчетливо видеть в темное время суток или в условиях ограниченной видимости", - отметили в Главном управлении дорожной полиции.

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