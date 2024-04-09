Встречи новобранцев с членами их семей ограничены

В связи с исполнением соответствующего распоряжения главы государства продолжается процесс приема новобранцев в учебные воинские части азербайджанской армии.

Как сообщили Day.Az в минобороны Азербайджана, после постановки на учет в пунктах приема воинских частей призывники проходят повторный осмотр военно-врачебной комиссией в медицинских пунктах, обеспечиваются соответствующей сезону военной формой и другими видами снабжения.

В учебных воинских частях проводятся индивидуальные подготовительные занятия в соответствии с программой подготовки новобранцев, до них доводятся особенности военной службы, правила техники безопасности, требования уставов.

"С учетом случаев заражения респираторными вирусными инфекциями сезонного характера встречи новобранцев с членами семьи и родственниками ограничены. Просим граждан с пониманием отнестись к этим мерам, принятым в целях сохранения здоровья военнослужащих, предупреждения случаев заражения личного состава респираторными вирусными инфекциями", - говорится в сообщении минобороны.

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