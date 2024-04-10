https://news.day.az/society/1651040.html В Баку совершен праздничный намаз
В Баку совершен праздничный намаз
В Баку совершен праздничный намаз в связи с праздником Рамазан.
Как сообщает Day.Az, религиозный обряд в столичной мечети "Аждарбей" был проведен под руководством первого заместителя председателя Управления мусульман Кавказа, муфтия Гаджи Салмана Мусаева.
Отметим, что праздничный намаз в мечети "Тезепир" начнется в 9:00.
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