В Баку совершен праздничный намаз в связи с праздником Рамазан.

Как сообщает Day.Az, религиозный обряд в столичной мечети "Аждарбей" был проведен под руководством первого заместителя председателя Управления мусульман Кавказа, муфтия Гаджи Салмана Мусаева.

Отметим, что праздничный намаз в мечети "Тезепир" начнется в 9:00.

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