https://news.day.az/society/1651044.html В мечети Тезепир совершен праздничный намаз - ФОТО - ВИДЕО
В мечети Тезепир совершен праздничный намаз - ФОТО - ВИДЕО
10 апреля по случаю праздника Рамазан в бакинской мечети Тезепир совершен праздничный намаз.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, праздничный намаз состоялся с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукура Пашазаде.
Напомним, что в этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 11 марта. Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, 10 и 11 апреля в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.
ФОТО: Заур Мустафаев
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