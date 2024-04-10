В мечети Тезепир совершен праздничный намаз

10 апреля по случаю праздника Рамазан в бакинской мечети Тезепир совершен праздничный намаз.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, праздничный намаз состоялся с участием председателя Управления мусульман Кавказа Аллахшукура Пашазаде.

Напомним, что в этом году месяц Рамазан в Азербайджане начался 11 марта. Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, 10 и 11 апреля в Азербайджане отмечается праздник Рамазан.

ФОТО: Заур Мустафаев

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