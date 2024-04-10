В Баку пройдет встреча религиозных лидеров

В конце текущего года в Баку состоится встреча религиозных лидеров.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что будет рассмотрен вопрос о приглашении на встречу Католикоса армян Гарегина II.

"Он не достоин того, чтобы я приглашал его в Баку. В свое время я пригласил его в Азербайджан, он приезжал сюда и принимал участие в религиозной конференции. Сегодня армянская церковь во главе с армянским Католикосом проповедует реваншизм во всем мире.

Он на сегодняшний день никак не может признать то, что Азербайджан освободил свои земли. Они до сих пор не согласны с тем, что Карабах является азербайджанской землей. Мы предложили ему признать этот факт, и тогда мы примем его в Баку. Жизнь продолжается, и придет день, когда он признает это", - сказал А.Пашазаде.

Шейх уль-ислам подчеркнул, что армяне сегодня совместно со своими покровителями распространяют информацию о том, что якобы Азербайджан сносит и разрушает церкви на освобожденных от оккупации территориях.

"Я уверен, что никто не поверит в эту клевету. Придет время и армяне признают истину", - добавил А.Пашазаде.

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