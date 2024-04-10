Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

К вечеру возможны дожди, будет дуть порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 12-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм рт.ст. до 764 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-75 %, днем 50-55%.

В районах ожидаются дожди, грозы, в высокогорных районах выпадет снег. К вечеру осадки прекратятся, будет дуть порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13° тепла, днем 15-20° тепла, в горах ночью 0-4° тепла, днем 4-8 ° тепла.

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