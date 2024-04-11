В Нахчыване на трассе произошел обвал

В результате проливных дождей на 17-м километре автодороги Батабат в Нахчыванской АР произошел обвал скалы.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило юридическое лицо публичного права "Государственное агентство автомобильных дорог Нахчыванской АР".

Согласно информации, рухнувшие на дорогу обломки скалы ограничили движение транспортных средств. В связи с возникшей проблемой на место происшествия немедленно были направлены спецтехника и рабочая сила госагентства.

В результате принятых неотложных мер в короткие сроки была обеспечена непрерывность и безопасность движения по этой дороге.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!