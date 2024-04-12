В Баку ограбили магазин

В поселке Маштага ограбили магазин.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, 10 апреля в полицию поступила информация об ограблении магазина в поселке Маштага. Были украдены ювелирные изделия на сумму 1000 манатов.

Подозреваемый в совершении грабежа, ранее судимый Ф.Гаджиев был задержан сотрудниками 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП.

Проводится расследование.

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