МВД Азербайджана отчиталось о раскрытых преступлениях

11 апреля было обеспечено раскрытие 39 преступлений, зарегистрированных на территории Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД), были задержаны в целом 16 человек, находившихся в розыске, в том числе 12 разыскиваемых в качестве должников.

Были выявлены 22 факта, связанных с наркотиками, по 3 фактам были обнаружены и изъяты незаконно хранящиеся боеприпасы.

По подозрению в совершении преступления задержан 31 человек.

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