В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы

В городе Ханкенди в одной из жилых квартир обнаружено более 3 килограммов марихуаны.

Об этом Day.Az сообщили в пятницу в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Кроме того, в результате мероприятий, проведенных 11 апреля в городе сотрудниками полиции, были обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 ружье, 4 воспламенителя, 16 обойм для патронов, 850 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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