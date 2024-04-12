https://news.day.az/society/1651473.html В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены наркотики и боеприпасы
В городе Ханкенди в одной из жилых квартир обнаружено более 3 килограммов марихуаны.
Об этом Day.Az сообщили в пятницу в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).
Кроме того, в результате мероприятий, проведенных 11 апреля в городе сотрудниками полиции, были обнаружены и изъяты 1 автомат, 1 ружье, 4 воспламенителя, 16 обойм для патронов, 850 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
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