Обнародована фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 10:00 12 апреля в некоторых местах на территории Азербайджана наблюдались осадки, утром в Шахдаге выпал снег.

Как передает Day.Az, в некоторых местах усиливался северо-западный ветер. Высота снежного покрова в Шахдаге составила 12 см.

11 апреля северо-западный ветер усилился до 20 м/с в Шахдаге, Алтыагадже и до 25 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, по данным станции "Нефтяные камни", высота волн в Каспии достигла 2,8 метра.

Максимальная температура воздуха составила 16 градусов в Баку и на Абшеронском полуострове, 21 градус в Нахчыванской АР, 22 градуса в низменных районах, 7-11 градусов в горных районах.

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