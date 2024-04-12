В Кяльбаджаре обнаружены боеприпасы.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

В ходе мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Кяльбаджарского района, на территории села Гозлюкёрпю Кяльбаджарского района были обнаружены 9 ручных гранат "Ф-1" и взрывные устройства.

Кроме того, на территории села Чялякдар района были обнаружены 16 ручных гранат "Ф-1", 2 взрывных устройства, 2 ручные гранаты "М-75", 4 обоймы для автоматов и большое количество патронов.

Боеприпасы были изъяты с территории с соблюдением мер безопасности.

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