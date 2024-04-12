В Агдере обнаружено огнестрельное оружие.

Как сообщили Day.Az в пятницу в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники Тертерского районного отдела полиции и военнослужащие Внутренних войск в ходе несения службы обнаружили в районном селе Умудлу 3 пулемета, 1 гранатомет и 1 автомат.

По данному факту проводится расследование.

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