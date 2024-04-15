Порадует ли завтра погода?

Обнародован прогноз погоды на 16 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, преимущественно без осадков., умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 18-23° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм. рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 7-12° тепла.

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