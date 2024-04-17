Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев выписан из больницы.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в Центральном таможенном госпитале.

Было отмечено, что народный писатель Азербайджана, первый секретарь Союза писателей Чингиз Абдуллаев, поступивший в Центральный таможенный госпиталь в связи с проблемами со здоровьем, выздоровел и сегодня был выписан домой.

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