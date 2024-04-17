https://news.day.az/society/1652786.html Чингиз Абдуллаев выписан из больницы
Чингиз Абдуллаев выписан из больницы
Народный писатель Азербайджана Чингиз Абдуллаев выписан из больницы.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в Центральном таможенном госпитале.
Было отмечено, что народный писатель Азербайджана, первый секретарь Союза писателей Чингиз Абдуллаев, поступивший в Центральный таможенный госпиталь в связи с проблемами со здоровьем, выздоровел и сегодня был выписан домой.
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