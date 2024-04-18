Порадует ли завтра погода?

Обнародован прогноз погоды на 19 апреля.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-16° тепла, днем 22-27° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы, 756 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-75%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные осадки, местами грозы, град. Ночью и утром местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.

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