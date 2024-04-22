Вернутся ли в Баку дожди?

23 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Завтра вечером в некоторых частях полуострова, вероятно, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 23-28° тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 40-60%.

В районах Азербайджана завтра в течение дня местами ожидаются периодические осадки. В отдельных местах возможны ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем - 25-30°, в горах ночью 8-13°, днем - 13-18° тепла.

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