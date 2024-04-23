Какой будет погода в Баку завтра?
Обнародован прогноз погоды на 24 апреля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха составит ночью 14-17° тепла, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 764 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 40-50%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях возможны кратковременные осадки с грозами, возможен град. Ночью и утром местами слабый туман, умеренный восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 13-17° тепла, днем 25-30° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла.
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