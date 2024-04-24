Какой будет погода в Баку завтра?

Обнародован прогноз погоды на 25 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, умеренный южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 23-28° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 763 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем на некоторых горных территориях кратковременные осадки с грозами, возможен град. Ночью и утром в ряде горных и предгорных районов слабый туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 13-18° тепла, днем 27-31° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 15-20° тепла.

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