Первый турецкий астронавт приедет в Азербайджан

Тюркские государства установили активные связи в области космических технологий с целью обмена опытом, реализации совместных проектов, а также борьбы с негативными последствиями изменения климата.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель правления Азербайджанского космического агентства ("Азеркосмос") Самеддин Асадов.

Он отметил, что космические агентства тюркоязычных стран обсуждают проект совместной разработки малогабаритного спутника CubeSat, а также создание единой исследовательской платформы в космической сфере.

"Эта платформа предоставит доступ к знаниям, накопленным нашими странами в космической сфере. Данной платформой смогут воспользоваться ученые и эксперты", - сказал Асадов.

По его словам, установление тесных связей в рамках Организации тюркских государств также повысит эффективность использования космических технологий для сбора данных в экологической сфере, что является достаточно важным вопросом.

Касаясь сотрудничества с Турцией, председатель правления "Азеркосмоса" отметил, что отношения между двумя братскими странами успешно развиваются по всем направлениям, в том числе в космической сфере. Он напомнил, что в прошлом году на Бакинском международном конгрессе астронавтики была достигнута договоренность о месте проведения очередного конгресса.

"При активной поддержке азербайджанской стороны было решено провести конгресс в 2026 году в турецком городе Анталья. Наша страна имеет большой опыт проведения подобных мероприятий и готова поделиться им", - сказал Асадов.

В то же время он отметил, что Азербайджан заинтересован в изучении опыта Турции в космической сфере. "Мы готовы к визиту в Азербайджан первого турецкого астронавта Альпера Гезеравджи, осуществившего полет на Международную космическую станцию (МКС). Наши специалисты интересуются научными экспериментами, которые были проведены им в рамках космической миссии", - отметил глава ведомства.

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