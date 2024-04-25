Венгерская компания планирует завершить реконструкцию в поселке Солтанлы

До конца 2025 года планируется завершение венгерской компанией восстановительных и реконструкционных работ в поселке Солтанлы.

Об этом в четверг, отвечая на вопрос Day.Az со ссылкой на Trend, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на 10-м заседании Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Венгрии.

"Венгерская компания участвует в реконструкции поселка Солтанлы Джебраильского района. Они заново перестроят весь поселок. Уже начато строительство общественных мест. Другие работы будут запланированы до конца ноября. К концу 2025 года планируется завершить работы по восстановлению и реконструкции.

Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Азербайджана", - подчеркнул он.

Напомним, что 24 ноября 2023 года состоялась торжественная церемония закладки фундамента освобожденного от оккупации села Солтанлы.

В церемонии приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах, входящих в Восточно-Зангезурский экономический район, Вахид Гаджиев, министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев, председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто, а также жители села. Генеральный план проекта села был разработан венгерским холдингом KESZ совместно с Главным государственным проектным институтом "Азермемарпроект" по заказу Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре.

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