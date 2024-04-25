В Ходжалы найдено очередное массовое захоронение

В селе Малыбейли Ходжалинского района обнаружены фрагменты костей, предположительно принадлежащих как минимум шести людям.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в совместном сообщении пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана и Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

Было отмечено, что 24 апреля поступила информация об обнаружении человеческих останков на территории освобожденного от оккупации села Малыбейли Ходжалинского района.

На территорию были направлены представители органов, представленных в Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, в том числе Генеральной прокуратуры, рабочей группы Государственной комиссии, Ассоциации судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения, МЧС, Агентства по разминированию (ANAMA) и профессиональные специалисты Института археологии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана.

В ходе предварительного исследования было установлено, что во время восстановительно-строительных и благоустройственных работ на освобожденных от оккупации территориях в селе Малыбейли Ходжалинского района (территория под названием "Мяхялля", построенная в 1988 году) на поверхности земли были обнаружены человеческие останки.

После проведенных в рамках следственных действий раскопок были обнаружены фрагменты костей, предположительно принадлежащих как минимум шести людям.

В настоящее время продолжаются работы по полному обнаружению человеческих останков на территории, с участием судебно-медицинских экспертов и специалистов продолжается осмотр фрагментов костей с целью установления личности погибших, продолжительности их пребывания в земле, а также выполняются другие необходимые процессуальные действия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!