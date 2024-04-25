За последние 5 лет в Азербайджане реализованы 4 пакета социальных реформ

За последние пять лет в Азербайджане были реализованы 4 пакета социальных реформ.

Как передает в четверг Day.Az, об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев в ходе конференции на тему "Новый период социально-экономического развития Азербайджана".

"В рамках достигнутых результатов за последние пять лет необходимо отметить, что минимальная заработная плата в стране выросла в 2,8 раза, фонд оплаты труда увеличен в 2,8 раза. Иными словами, увеличение фонда оплаты труда по стране почти в три раза и повышение минимальной заработной платы в 2,8 раза за небольшой отрезок (пять лет) - это большое достижение. И эта динамика роста является основным направлением регулирования рынка труда, а также более достойного обеспечения занятости наших граждан. Говоря об основных целях министерства на данный момент, хотелось бы отметить увеличение количества и разнообразия программ и проектов корпоративной социальной ответственности, а также дальнейшее расширение проектов", - сказал он.

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