В Баку организован семинар ИАТА по наземному обслуживанию воздушных судов

С целью поддержания безопасности и эффективности авиационной деятельности в сфере организации наземного обслуживания воздушных судов, с 22 по 25 апреля 2024 года Межгосударственный совет по авиации в партнерстве с авиакомпанией "Silk Way West" организовал в Баку (Азербайджан) семинар Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) по наземному обслуживанию.

В работе семинара приняли участие более 50 авиационных специалистов из Великобритании, Турции, Египта, Грузии, Ирака, Казахстана, Литвы, Польши, Таджикистана, ОАЭ, Узбекистана. Впервые в Азербайджан для участия в авиационном мероприятии приехали представители таких стран, как Мали, Малайзия, Кения, Оман. Семинар стал площадкой для обсуждения актуальных проблем в области наземного обслуживания. Помимо последних тенденций и инноваций в авиационной отрасли, участники обсудили важность стандартизации и сотрудничества между авиакомпаниями, поставщиками наземного обслуживания и аэропортами.

Деятельность по наземному обслуживанию, несмотря на значительный прогресс благодаря стандартизации и развитию технологий, продолжает оставаться достаточно сложной. Она требует плотного сотрудничества и постоянной координации между всеми участниками авиационной отрасли, а также гармонизации норм и процессов. В ходе семинара авиационные эксперты подчеркнули важность единообразия в применении отраслевых стандартов, отметили, что их внедрение является важным элементом в обеспечении безопасности и эффективности авиационной деятельности.

ИАТА, международный лидер в разработке стандартов в авиационной отрасли, стояла у истоков создания подробных руководств и правил в области наземного обслуживания. Эти стандарты содержатся в Руководстве по аэропортовой деятельности (AHM) и Руководстве ИАТА по наземному обслуживанию (IGOM), которые разрабатывались во взаимодействии с авиакомпаниями и организациями по наземному обслуживанию и регулярно дорабатываются. Придерживаясь этих стандартов, организации могут обеспечивать организацию наземного обслуживания безопасно, надежно и эффективно.

На семинаре также обсудили недавние изменения в программе аудита ИАТА по наземному обслуживанию (ISAGO) - ключевой отраслевой программе, позволяющей осуществлять надзор в области наземного обслуживания, а также осветили вопросы модернизации и автоматизации оборудования для наземного обслуживания, защиты окружающей среды, принципы подготовки авиационного персонала, внедрение цифровых технологий, а также обеспечение качества и безопасности эксплуатации воздушных судов в осенне-зимний период.

Участники семинара пришли к выводу, что для обеспечения безопасного выполнения полетов, а также эффективной и устойчивой деятельности по наземному обслуживанию необходимо сотрудничество всех сторон, внедрение международных отраслевых стандартов и постоянное развитие в этой сфере.

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