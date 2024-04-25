Хорошая новость для пенсионеров

- завершены все соцвыплаты за апрель

Пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за апрель выплачены сегодня Государственным фондом социальной защиты населения Азербайджана в полном объеме.

Об этом сообщили Day.Az в фонде.

Было отмечено, что ранее, 9 апреля по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, 16 апреля - по регионам страны, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были выплачены апрельские пенсии.

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