https://news.day.az/society/1655251.html Хорошая новость для пенсионеров - завершены все соцвыплаты за апрель
Хорошая новость для пенсионеров - завершены все соцвыплаты за апрель
Пособия, пенсии и адресная государственная социальная помощь за апрель выплачены сегодня Государственным фондом социальной защиты населения Азербайджана в полном объеме.
Об этом сообщили Day.Az в фонде.
Было отмечено, что ранее, 9 апреля по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, 16 апреля - по регионам страны, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были выплачены апрельские пенсии.
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