В Баку перевернулся автомобиль

Четыре человека пострадали в автомобильной аварии в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Пиршаги.

Автомобиль марки "ВАЗ 2106" под управлением Салманова Салмана Гусейнага оглу 1996 года рождения перевернулся.

В результате водитель и трое пассажиров автомобиля получили травмы.

Пострадавшие госпитализированы.

По информации врачей, поскольку водитель Салманов и пассажир Рзаев Али Заур оглу находятся в тяжелом состоянии, они были помещены в отделение интенсивной терапии Медицинского центра.

Факт расследуют сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.

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