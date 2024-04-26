В Баку перевернулся автомобиль - пострадали 4 человека
Четыре человека пострадали в автомобильной аварии в Сабунчинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в поселке Пиршаги.
Автомобиль марки "ВАЗ 2106" под управлением Салманова Салмана Гусейнага оглу 1996 года рождения перевернулся.
В результате водитель и трое пассажиров автомобиля получили травмы.
Пострадавшие госпитализированы.
По информации врачей, поскольку водитель Салманов и пассажир Рзаев Али Заур оглу находятся в тяжелом состоянии, они были помещены в отделение интенсивной терапии Медицинского центра.
Факт расследуют сотрудники Сабунчинского районного управления полиции.
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