В Ходжавенде обнаружены взрывчатые вещества.

Как сообщили в пятницу Day.Az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, внутри строения в районе села Гюней Хырман Ходжавендского района были обнаружены и переданы по назначению 74 мины различных типов, 74 гранаты различных типов, 4 взрывчатки тротилового эквивалента, 110 взрывчатых веществ, 12 снарядов, более 23 тысяч патронов и другие боеприпасы.

"Кроме того, был установлен и задержан человек, который в результате проведенных оперативных мероприятий не передал полиции найденные боеприпасы. У него было обнаружено и изъято 60 патронов для автомата.

В Ходжавендском районном отделении полиции проводится расследование по указанным фактам", - отмечается в сообщении пресс-службы.

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