Прекращена деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, по этому случаю в Совместном турецко-российском мониторинговом центре проходит торжественная церемония, организованная министерством обороны Азербайджана.

В связи с этим для группы представителей СМИ был организован медиа-тур.

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