https://news.day.az/society/1655337.html Прекращена деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме - ФОТО - ВИДЕО
Прекращена деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме - ФОТО - ВИДЕО
Прекращена деятельность Совместного турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, по этому случаю в Совместном турецко-российском мониторинговом центре проходит торжественная церемония, организованная министерством обороны Азербайджана.
В связи с этим для группы представителей СМИ был организован медиа-тур.
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