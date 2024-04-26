Какой будет погода завтра?

Обнародован прогноз погоды на 27 апреля.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 14-18° тепла, днем 24-29° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы - 766 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем на некоторых горных территориях возможен слабый туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 18-23° тепла.

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