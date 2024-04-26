Назначен новый глава Аппарата Кабинета министров Нахчыванской АР

Назначен новый руководитель Аппарата Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает в пятницу Day.Az, согласно соответствующему распоряжению премьер-министра Нахчыванской Автономной Республики Джейхуна Джалилова, Сахир Кямиль оглу Рустамов назначен на должность руководителя Аппарата Кабинета министров Нахчыванской Автономной Республики.

Сахир Рустамов до этого назначения занимал должность председателя правления Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Нахчыванской Автономной Республики.

Отметим, что Алем Багиров вчера был освобожден от занимаемой должности главы Аппарата Кабинета министров Нахчыванской АР.

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