В Азербайджане границы земель ж/д назначения будут внесены в государственный кадастр

Утверждено актуальное графическое изображение границ земель, отведенных для железнодорожного транспорта, на бумажном носителе и в электронном виде (в формате mdb в программе ArcGIS).

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает Day.Az.

Согласно постановлению, Государственная служба по вопросам имущества при министерстве экономики должна внести в государственный земельный кадастр сведения о границах земель, отведенных для железнодорожного транспорта (с указанием также границ полосы отвода железной дороги и особой охранной зоны, точек поворота и их координат) и обеспечить регистрацию прав на эти земли в государственном реестре недвижимости.

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