Количество умышленных убийств снизилось на 50%

По сравнению с первым кварталом 2023 года количество зарегистрированных преступлений, связанных с умышленным убийством, снизилось за тот же период 2024 года на 50 процентов, количество самоубийств - на 40 процентов, попыток умышленного убийства не зафиксировано.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев на расширенном заседании коллегии ведомства с участием руководящих должностных лиц министерства обороны, Государственной пограничной службы, Внутренних войск МВД и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу.

Велиев отметил, что совместная деятельность Военной прокуратуры с соответствующими структурами в направлении предупреждения преступлений будет успешно продолжена и в дальнейшем.

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