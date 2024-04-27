https://news.day.az/society/1655626.html В Зардабе задержан наркокурьер - ФОТО
В Зардабе задержан наркокурьер - ФОТО
В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции (РОП), был задержан житель села Шахгусейнли Асиф Эминов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, у него был обнаружен героин.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением районного суда в отношении А.Эминова избрана мера пресечения в виде ареста, расследования продолжаются.
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