В Зардабе задержан наркокурьер

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Зардабского районного отдела полиции (РОП), был задержан житель села Шахгусейнли Асиф Эминов, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщили Day.Az в ширванской региональной группе пресс-службы МВД, у него был обнаружен героин.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Решением районного суда в отношении А.Эминова избрана мера пресечения в виде ареста, расследования продолжаются.

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