Какой будет погода в воскресенье?
Обнародован прогноз погоды на завтра.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Будет дуть умеренный южный ветер.
Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 765 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 %, днем 30-40%.
В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 18-23 ° тепла.
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