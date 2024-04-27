Какой будет погода в воскресенье?

Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.

Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18° тепла, днем 26-31° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы на 765 мм рт. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 %, днем 30-40%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, ночью и утром в некоторых горных районах будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17° тепла, днем 27-32° тепла, в горах ночью 7-12° тепла, днем 18-23 ° тепла.

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